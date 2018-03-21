Поліція затримала на хабарі посадовців у кількох областях

Протягом 20 березня затримання проходили в Одесі, Черкаській, Житомирській та Сумській областях. Посадовці одержали понад 80 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Працівники територіальних управлінь захисту економіки Нацполіції викрили у хабарництві сільського голову та директора коледжу на Черкащині, начальника районного сектору ГУ ДМС України у Житомирській області, головного спеціаліста Київської районної адміністрації м. Одеси та головного державного інспектора Держпродспоживслужби в Сумській області.

Так, на Черкащині працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, Уманського відділу поліції та Уманської місцевої прокуратури затримали сільського голову, а спільно з Військовою прокуратурою Черкаського гарнізону та слідством обласної поліції - директора одного з коледжів.

Голову села було затримано в Умані під час одержання 28 тисяч гривень хабара. Вказані кошти він одержав за надання в оренду приміщення за заниженою орендною платою. А директор коледжу - голова тендерного комітету одержав від суб’єкта господарювання 20 тисяч гривень за безперешкодне перерахування коштів за постачання товарів до навчального закладу.

Колеги з Сумської області викрили у хабарництві головного державного інспектора обласного управління Держпродспоживслужби. Фігурант організував злочинну «схему» видачі посвідчень водія без складання відповідних іспитів. Затримали його під час одержання останньої частини неправомірної вигоди. Загалом зловмисник одержав 23 тисячі гривень.

В Одесі посадовець Київської райадміністрації також не втримався від можливості додаткового заробітку. Головний спеціаліст районної адміністрації отримав від приватного підприємця 8 тисяч гривень «подяки» за не притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення норм у сфері благоустрою території.

Також, 20 березня, правоохоронці затримали начальника районного сектору ГУ ДМС України у Житомирській області. За певну винагороду посадовець прискорював процедуру видачі біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Так, за видачу одного такого паспорту керівник сектору вимагав 4 300 гривень хабара. Під час одержання вказаної суми фігуранта було затримано.

Протягом 20 березня працівники територіальних управлінь захисту економіки Нацполіції, слідчих підрозділів поліції областей та прокуратур затримали 5 посадовців, які одержали понад 83 тисячі гривень неправомірної вигоди. Відповідно до чинного законодавства фігурантам справ може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Департамент захисту економіки

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