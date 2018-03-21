До 3 років позбавлення волі засуджено мешканця Сєвєродонецька за зберігання опію

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Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу)
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Сєвєродонецька у січні поточного року придбав особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, який незаконно зберігав для особистого вживання.
Вироком суду мешканця Сєвєродонецька засуджено до 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Мы увидели колонну военных машин, когда возвращались в наш маленький мотель для дальнобойщиков. Днем мы видели и другие конвои, но этот нас особенно заинтересовал. Темнело, а...