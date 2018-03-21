Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

До 3 років позбавлення волі засуджено мешканця Сєвєродонецька за зберігання опію

21.03.2018 10:54

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу)

 

 

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Сєвєродонецька у січні поточного року придбав особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, який незаконно зберігав для особистого вживання.

Вироком суду мешканця Сєвєродонецька засуджено до 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...