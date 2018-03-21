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Польша поддержала заявление США о санкциях против компаний за «Северный поток-2»

21.03.2018 11:15

Власти Польши одобряют заявление Госдепартамента США относительно возможного введения санкций против компаний, которые будут участвовать в строительстве "Северного потока-2"

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Картинки по запросу Северный поток-2

"Я с удовольствием приветствую заявление госдепартамента США относительно санкций, с которыми могут столкнуться компании, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток-2", - подчеркнул он.

По словам Моравецкого, этот российский проект "размывает" европейскую энергетическую безопасность, что ведет к монополизации поставок газа и угрожает Украине.

Отметим, накануне пресс-секретарь Госдепа Хезер Науерт заявила, что ведомство дало четко понять фирмам, которые работают над проектом "Северный поток", что на них могут наложить санкции. // espreso.tv

 

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