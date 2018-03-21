Водій з ознаками сп’яніння намагався підкупити вінницьких патрульних

На автодорозі М-12 патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz за порушення правил обгону. Подія трапилася 19 березня, близько 16-ї години.

Під час спілкування з 35-річним водієм, інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. У чоловіка тремтіли руки, шкіра обличчя була блідою, а зіниці не реагували на світло. Патрульні запропонували водієві проїхати до наркодиспансеру для проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння, проте водій відмовився.

Під час складання поліцейськими адмінматеріалів на порушника за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, чоловік сів на заднє сидіння службового автомобіля та запропонував інспекторам вирішити питання за грошову винагороду.

Його попередили про кримінальну відповідальність, та це не зупинило чоловіка. Він дістав 1000 гривень та залишив їх в салоні поліцейського авто. Патрульні одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

До того ж, під час поверхневої перевірки охоронці порядку виявили в чоловіка паперовий згорток з, ймовірно, наркотичною речовиною.

Надалі справою займаються слідчі.

Патрульна поліція України