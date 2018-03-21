Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Водій з ознаками сп’яніння намагався підкупити вінницьких патрульних

21.03.2018 11:25

 На автодорозі М-12 патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz за порушення правил обгону. Подія трапилася 19 березня, близько 16-ї години.

Під час спілкування з 35-річним водієм, інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. У чоловіка тремтіли руки, шкіра обличчя була блідою, а зіниці не реагували на світло. Патрульні запропонували водієві проїхати до наркодиспансеру для проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння, проте водій відмовився.

Фото Патрульна поліція України.

Під час складання поліцейськими адмінматеріалів на порушника за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, чоловік сів на заднє сидіння службового автомобіля та запропонував інспекторам вирішити питання за грошову винагороду.

Його попередили про кримінальну відповідальність, та це не зупинило чоловіка. Він дістав 1000 гривень та залишив їх в салоні поліцейського авто. Патрульні одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

До того ж, під час поверхневої перевірки охоронці порядку виявили в чоловіка паперовий згорток з, ймовірно, наркотичною речовиною.

Надалі справою займаються слідчі.

Патрульна поліція України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...