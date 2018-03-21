Загибель екс-депутата у Запоріжжі: у поліції кажуть про нещасний випадок (фото, відео)

Про це повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає портал Depo.Запоріжжя

Поліція оприлюднила фрагменти відеозапису з камер спостереження запорізького залізничного вокзалу від 12 березня, на яких зафіксований Костянтин Гурульов. Чоловік зафільмований біля залізничної каси близько 15:00, він стоїть, але поводиться не зовсім впевнено.

У поліції повідомляють, що він затримував чергу та, начебто, перебував у стані алкогольного сп'яніння, тому до нього викликали охорону вокзалу. Охорона відвела його до зали очікування.

З того часу і аж до опівночі, тобто дев'ять годин, Гурульов перебував на вокзалі, за словами поліції, це також зафіксовано камерами відеоспостереження. У конфлікти не з ким не вступав. Близько першої години ночі йому викликали "швидку". Фельдшери не зафіксували якихось травм, утім, відмітили, що Гурульов перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Його доставили до п'ятої міської лікарні. У поліції звертають увагу, що він йде самотужки. Хоча, варто зазначити, йде дуже невпевнено, особливо зважаючи на те, що має добру фізичну підготовку (Гурульов був спортсменом та вчителем фізкультури - Ред.).

У п'ятій лікарні при первинному огляді тілесних ушкоджень у пацієнта також не зафіксували. Однак уже в сьомій годині ранку стан Гурульова погіршився, він впав у кому. Тоді і було діагностовано перелом основи черепа. Не приходячи до тями екс-депутат помер.

У поліції наголошують, що усі речі, зокрема, банківські картки та документи були при Гурульові. Тож спростовують версію про пограбування.

Обставини загибелі екс-депутата розслідуються за статтею 115 ("Умисне вбивство"), але з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, екс-депутат Генічеської райради Херсонської області та вчитель фізкультури Костянтин Гурульов зник у Запоріжжі, звідки мав вилетіти з друзями до Туреччини. Чоловік перестав виходити на зв'язок, після того, як рейс було скасовано. Згодом з'явилася інформація, що невідомого того ж віку, що і зниклий екс-депутат знайшли в непритомному стані з проломленим черепом біля запорізького вокзалу. Чоловіка ушпиталили, але врятувати не змогли. Не приходячи до тями, він помер. Родичі, що приїхали з Херсонщині, упізнали в померлому Гурульова. Варто зазначити, що вони кілька днів розшукували Гурульова саме у Запоріжжі, але дізналися, де він, коли чоловік вже помер.

Поховали екс-депутата у вівторок, 20 березня, у його рідному селі Щасливцеве Генічеського району Херсонщини. Гурульову було 35 років. Херсонські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що на екс-депутата було скоєно напад із метою пограбування.