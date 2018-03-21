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Рассмотрение представления ГПУ на арест Савченко уже начали отменять и переносить

21.03.2018 11:45

  Анонсированное ранее заседание комитета по вопросам регламента и организационной работы Верховной Рады Украины, на котором в среду, 21 марта, планировали рассмотреть представление генерального прокурора Юрия Луценко на уголовное преследование народного депутата Надежды Савченко, отменено.

«По обращению генерального прокурора Украины заседание Комитета будет проводиться 22 марта 2018 г. по адресу: ул. Грушевского, 5, конференц-зал, в 8.30», — сообщает парламентский сайт.

Картинки по запросу Савченко

В повестку дня заседания внесены вопросы «О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Савченко», «О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Савченко», «О даче согласия на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко». // Факты

 

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