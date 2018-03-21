Рассмотрение представления ГПУ на арест Савченко уже начали отменять и переносить

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Анонсированное ранее заседание комитета по вопросам регламента и организационной работы Верховной Рады Украины, на котором в среду, 21 марта, планировали рассмотреть представление генерального прокурора Юрия Луценко на уголовное преследование народного депутата Надежды Савченко, отменено.
«По обращению генерального прокурора Украины заседание Комитета будет проводиться 22 марта 2018 г. по адресу: ул. Грушевского, 5, конференц-зал, в 8.30», — сообщает парламентский сайт.
В повестку дня заседания внесены вопросы «О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Савченко», «О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Савченко», «О даче согласия на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко». // Факты
Мы увидели колонну военных машин, когда возвращались в наш маленький мотель для дальнобойщиков. Днем мы видели и другие конвои, но этот нас особенно заинтересовал. Темнело, а...