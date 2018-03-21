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На Миколаївщині затримали на хабарі керівника територіального управління юстиції

21.03.2018 11:55

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника одного з районних управлінь юстиції Миколаївської області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагала від місцевої мешканки вісім тисяч шістсот гривень за сприяння та безперешкодне оформлення права власності на спадщину. Правоохоронці задокументували, що гроші за «послугу» перераховувались на банківські реквізити родички зловмисниці.

Фото Служба безпеки України.

Співробітники СБ України затримали посадовця в робочому кабінеті після надходження всієї суми хабара.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Операція з викриття зловмисниці проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Служба безпеки України

 

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