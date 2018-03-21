В России покончил с собой легендарный хоккеист Юрий Шаталов

Известный советский хоккеист Юрий Шаталов покончил жизнь самоубийством в России. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал Mash.

О кончине знаменитого спортсмена 20 марта рассказала пресс-служба ветеранского клуба «Легенды хоккея», цвета которого защищал Шаталов. «Сегодня, 20 марта, в возрасте 72 лет ушел из жизни Юрий Григорьевич Шаталов. Клуб „Легенды хоккея“ выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой», — говорилось в послании «Легенд хоккея».

По сведениям Mash, Шаталов покончил с собой. Указывается, что спортсмен страдал от тяжелого хронического заболевания. «После того как из-за болезни у него отказали ноги, Юрий потерял смысл жизни. Прощальной записки Юрий Григорьевич не оставил», — говорится в сообщении телеграм-канала. В следственном комитете пока не комментируют обстоятельства трагедии.

За свою спортивную карьеру Шаталов в составе сборной СССР становился чемпионом мира, участником Суперсерии против Канады1972 года и Серии-1974. На клубном уровне он выступал за ЦСКА и «Крылья Советов» и провел в чемпионатах СССР 441 матч, забив в них 32 шайбы. Шаталов является двукратным чемпионом страны, трижды завоевывал Кубок СССР и единожды становился обладателем Кубка европейских чемпионов.