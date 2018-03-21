В Туапсе стреляли в депутата — сына убитого «авторитета» Вальтера Арутюняна

Недалеко от Туапсе ранили депутата местного районного совета Артура Подольского. Неизвестные обстреляли его автомобиль, в результате чего мужчина получил ранения — пули задели его по касательной, сообщает «Интерфакс». Сейчас он находится в больнице в Краснодаре. Как сообщает РБК, покушение произошло еще утром 19 марта.

Артур Подольский

Фото: Преступная Россия

Киллер начал стрелять со стороны лесополосы, когда автомобиль депутата снизил скорость, чтобы проехать выбоину на дороге. Несмотря на попавшие в Подольского пули, он самостоятельно смог покинуть место происшествия. Об этом пишет «Блокнот-Краснодар» со ссылкой на источник, близкий к депутату.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 105 (убийство) УК РФ, рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Являясь депутатом Совета муниципального образования «Туапсинский район» от партии «Единая Россия», Артур Подольский курирует вопросы предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Кроме того, он и сам занимается бизнесом — на него зарегистрировано несколько строительных компаний, фирма, производящая бетон, есть доли в фирмах по обработке и утилизации неопасных отходов, торговле и рыболовстве.

Отметим, что в декабре 2017 года неизвестные пытались также застрелить в Анапе брата Артура Подольского — Тимура. 30-летний мужчина был тогда сильно ранен. Летом 2016 года он также получил ранения, когда неизвестные обстреляли его автомобиль. Тогда при нападении погибла жена Тимура.

Тимур и Артур Подольские являются сыновьями преступного «авторитета» Вальтера Арутюняна. Его застрелили в 2013 году на кладбище в селе Варваровка.

Ранее Тимур Подольский и Вальтер Арутюнян участвовали в конфликте из-за кафе в поселке Большой Утриш. Одна из встреч с оппонентами закончилась стрельбой, в результате которой Тимур Подольский ранил двух человек. Позже один из пострадавших скончался.

Вcкоре Подольский был задержан, а в июне 2015 года осужден. Однако суд проявил благосклонность и не стал сажать сына «авторитета». Он был приговорен к 4 годам ограничения свободы и штрафу в 350 тыс. рублей. // Преступная Россия