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39 детей пострадали в российской школе из-за выброса сероводорода

21.03.2018 12:35

Местные жители связывают произошедшее с расположенным рядом мусорным полигоном

 

В школе в подмосковном Волоколамске (Россия) 39 детей пострадали из-за сероводорода. Об этом сообщил "ТАСС" в среду информированный источник в экстренных службах.

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Он заверил, что это был не газовый баллончик, как предполагалось ранее, а резкий запах сероводорода от свалки в "Ядрово", где уже давно идут протесты.

"Мы считаем, что причина — свалка "Ядрово", никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую. Ситуация находится под контролем, все службы оповещены о сложившейся ситуации", - сообщили в экстренной службе.

Между тем местные жители рассказали "Интерфаксу", что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона, и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали забрать детей из школ и детских садов домой.

Ранее в СМИ прошла информация, что дети попали в больницу из-за распыления газового баллончика в школе.

"В результате распыления газового баллончика в школе №2 Волоколамска 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, им поставлен диагноз "отравление газом раздражающего действия". При этом сам баллончик пока не обнаружен, но связывать произошедшее с мусорным полигоном источник не стал из-за очень локального числа пострадавших. Обстоятельства происшествия уточняются. Угрозы жизни пострадавших нет.

Напомним, в начале марта в Волоколамском районе произошел скандал из-за мусорного полигона "Ядрово". Местные жители жаловались на неприятный запах от свалки и потребовали от администрации Волоколамского района остановить работу "Ядрово".

Власти Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию. Вместе с тем подмосковное руководство решило подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного влияния полигона "Ядрово" на окружающую среду.

16 марта на полигоне "Ядрово" произошло несколько залповых выбросов сероводорода. Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области на следующий день сообщила о ликвидации очагов утечки свалочного газа. // 112.ua

 

 

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