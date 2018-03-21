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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 20.03.2018

21.03.2018 12:45

 Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 20.03.2018

Працівники Ізмаїльського відділу поліції в ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, розпочатому за фактом ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, викрили 24-літнього чоловіка, який проник до будинку та викрав пилосос. Викрадене майно вилучено. Від правопорушника отримано правдиві свідчення.

Картинки по запросу ГУНП в Одеській області

Співробітники Малиновського відділу поліції викрили двох чоловіків віком 25 та 28 років, які намагалися викрасти з магазину три флешки. Правопорушники надали правдиві свідчення.

До Приморського відділу поліції надійшла заява 36-річного чоловіка про те, що невідомий зловмисник викрав з магазину пляшку рому. Сума збитку – 202 гривні. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення правоохоронці викрили 30-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

До Ізмаїльського відділу поліції звернулась 55-річна жінка, яка повідомила, що невідома особа викрала з магазину продукти харчування. Сума збитку – 392 гривені. У ході проведення оперативно-розшукових заходів у скоєнні даного правопорушення поліцейські викрили 63-річну жінку, від якої отримали правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

До Іванівського відділення поліції Біляївського відділу поліції надійшла заява 83-річного чоловіка про те, що невідомий зловмисник проник через вікно до його будинку та викрав гроші. Сума збитку - 700 гривень. Вжитими заходами у скоєнні вказаного злочину правоохоронці викрили 50-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області

 

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