Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 20.03.2018

Працівники Ізмаїльського відділу поліції в ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, розпочатому за фактом ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, викрили 24-літнього чоловіка, який проник до будинку та викрав пилосос. Викрадене майно вилучено. Від правопорушника отримано правдиві свідчення.

Співробітники Малиновського відділу поліції викрили двох чоловіків віком 25 та 28 років, які намагалися викрасти з магазину три флешки. Правопорушники надали правдиві свідчення.

До Приморського відділу поліції надійшла заява 36-річного чоловіка про те, що невідомий зловмисник викрав з магазину пляшку рому. Сума збитку – 202 гривні. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення правоохоронці викрили 30-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

До Ізмаїльського відділу поліції звернулась 55-річна жінка, яка повідомила, що невідома особа викрала з магазину продукти харчування. Сума збитку – 392 гривені. У ході проведення оперативно-розшукових заходів у скоєнні даного правопорушення поліцейські викрили 63-річну жінку, від якої отримали правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

До Іванівського відділення поліції Біляївського відділу поліції надійшла заява 83-річного чоловіка про те, що невідомий зловмисник проник через вікно до його будинку та викрав гроші. Сума збитку - 700 гривень. Вжитими заходами у скоєнні вказаного злочину правоохоронці викрили 50-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області