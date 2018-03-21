В Харькове гость до смерти забил стулом хозяина

Парень пришел в гости к другу и убил его во время ссоры

В Харьковской области стражи порядка задержали возможного убийцу: мужчину подозревают в том, что он до смерти забил друга стулом во время ссоры.

Как сообщили в пресс-службе полиции, преступление произошло в Волчанском районе.

Сообщение копам пришло от медиков скорой помощи, которые обнаружили в частном доме тело хозяина, и вскоре полицейские задержали 21-летнего парня, который был знакомым убитого.

Как выяснилось, парень в состоянии опьянения пребывал в гостях у приятеля, и во время ссоры несколько раз ударил жертву кулаком в лицо, а после добил стулом.

От полученных травм хозяин дома умер на месте. Открыто уголовное производство по статье "убийство". // Сегодня