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В Харькове гость до смерти забил стулом хозяина

21.03.2018 12:55

Парень пришел в гости к другу и убил его во время ссоры

В Харьковской области стражи порядка задержали возможного убийцу: мужчину подозревают в том, что он до смерти забил друга стулом во время ссоры.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Как сообщили в пресс-службе полиции, преступление произошло в Волчанском районе.

Сообщение копам пришло от медиков скорой помощи, которые обнаружили в частном доме тело хозяина, и вскоре полицейские задержали 21-летнего парня, который был знакомым убитого.

Как выяснилось, парень в состоянии опьянения пребывал в гостях у приятеля, и во время ссоры несколько раз ударил жертву кулаком в лицо, а после добил стулом.

От полученных травм хозяин дома умер на месте. Открыто уголовное производство по статье "убийство". // Сегодня

 

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