На Чернігівщині поліція затримала вбивцю дворічної дитини

В Ніжинському районі Чернігівщини поліція викрила та затримала раніше судимого чоловіка, який забив до смерті дворічну дівчинку.

20 березня до поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл Ніжинського району померла малолітня дитина. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронців зустріли двоє жінок – господиня та її подруга, яка проживала у подружжя разом з двома дітьми. Померла дворічна донька саме подруги, яка стверджувала, що причиною смерті є епілептичний припадок. Мовляв, дитина тяжко травмувалася сама, коли впала.

Господаря помешкання вдома не було. Крім того, його дружина не змогла вказати місце його перебування. Оперативники відразу розпочали пошуки ймовірного підозрюваного.

Труп дівчинки було направлено на судово-медичну експертизу, яка встановила, що причиною смерті дитини став набряк головного мозку та субдуральна гематома. Настільки тяжких ушкоджень дівчинка не могла завдати сама собі.

Наразі раніше судимого чоловіка оперативники кримінальної поліції Ніжина затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Висунута поліцейськими версія про його причетність до вбивства дитини була повністю підтверджена.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області