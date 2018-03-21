На Черкащині затримано керівника навчального закладу, який вимагав хабара у волонтерки-підприємця

Військовою прокуратурою Черкаського гарнізону Центрального регіону України спільно із слідчими слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області та оперативними працівниками Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України затримано директора одного з навчальних закладів Черкаської області після отримання ним неправомірної вигоди в сумі 20 тис. грн. від жінки-підприємця.

Установлено, що вказана особа упродовж лютого 2018 року з надуманих підстав вимагав від жінки-приватного підприємця неправомірну вигоду у розмірі 20 тис грн за те, що не вчинить дії щодо розірвання договору поставки товару та не подаватиме позовної заяви до суду про стягнення з неї за цим договором штрафних санкцій.

Вказана громадянка України займалася волонтерською діяльністю з самого початку збройного конфлікту на Сході України і неодноразово постачала українським захисникам продукти харчування та одяг в зону проведення АТО.

Наразі правопорушник затриманий, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення його від посади та накладення арешту на майно.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України