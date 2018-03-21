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Израиль признался, что уничтожил ядерный реактор в Сирии в 2007 году

21.03.2018 13:35

Израильские военные официально впервые признали, что в 2007 году уничтожили в Сирии ядерный реактор. Генерал-лейтенант Гади Эйзенко заявил, что воздушный удар по объекту в городе Аль-Кубар в провинции Дейр-эз-Зор (он находится примерно в 500 км от границы с Израилем) устранил серьезную угрозу для Израиля и стал "сообщением" для других. Военные также распространили фотографии, которые показывают удар Израиля с воздуха по предполагаемому сирийскому ядерному реактору.

 Сирийские власти всегда отрицали, что у них есть ядерный реактор. Также они отрицали, что сотрудничают с КНДР в разработке ядерной программы. Но представители Международного агентства по ядерной энергии уже заявили, что сооружение, по которому был нанесен удар, "весьма вероятно" является "ядерным реактором", о которой Дамаск не сообщил в Агентство.

Удар израильских ВВС по сирийскому реактору в 2007 году

Территория в Дейр-эз-Зоре некоторое время находилась под контролем "Исламского государства".

Израильские власти признали, что наносят удары по Сирии в 2016 году, а всего, по данным экспертов, на протяжении семилетней гражданской войны в Сирии Израиль более 100 раз бомбил Сирию. В 2017 году Израиль разбомбил склад "Хезболлы" в окрестностях аэропорта Дамаск. Эти действия власти Израиля объясняли необходимостью предотвратить контрабанду современного оружия группировкой "Хезболла", которая действует в Сирии вместе с силами Асада.

Рассказ властей Израиля о проведении секретной операции многие эксперты также рассматривают как завуалированное предупреждение Ирану, который наращивает военное присутствие в Сирии.

"Сообщение о нападении на ядерный реактор в 2007 году означает, что Израиль не позволит создавать возможности, которые угрожают существованию Израиля", – заявил по этому поводу Эйзенко. "Таковым было наше сообщение в 2007 году, таковым оно остается и сегодня и будет оставаться нашим посланием в ближайшем и отдаленном будущем", - подчеркнул генерал. // Настоящее время

 

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