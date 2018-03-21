Кабмин приостановил действие программы экономического сотрудничества с Россией

Об єтом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Прекращение действия программы является частью комплекса мер правительства Украины, направленных на противодействие агрессивной политике РФ в общеполитическом контексте и в торгово-экономической сфере в частности. Действия, которые на протяжении последних нескольких лет РФ систематически проводит в отношении Украины, прямо противоречат заявленным в программе целям развития сотрудничества между странами", - скзаано в сообщении.

Отмечается, что с конца 2015 года РФ последовательно осуществляет торговую и транзитную агрессию в отношении Украины. Это, в частности, одностороннее прекращение договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ для Украины, в связи с чем к украинским товарам применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Также это запрет на импорт для некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания, в частности происхождением из Украины. Кроме того, Россия фактически блокирует транзит украинских товаров по своей территории.

"Вопрос о необходимости остановки действия Программы экономического сотрудничества поддержано на заседании 28 декабря 2017 года членами Рабочей группы по мониторингу торговых отношений с РФ, созданной при Совете по международной торговле", - сообщили в пресс-службе. // УНН