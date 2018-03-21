«Техасский бомбист», рассылавший посылки с бомбами, взорвал себя при попытке задержания (фото)

Агенты ФБР и полицейские остановили машину подозреваемого на шоссе близ техасского города Остин сегодня, 21 марта. Мужчина успел привести в действие имевшееся при нем взрывное устройство. В результате взрыва один из полицейских получил незначительное ранение. Еще один офицер выстрелил в злоумышленника.

Шоссе перекрыто в обоих направлениях.

ФБР и полиция сумели выследить преступника, устроившего ряд взрывов в Техасе, в том числе и благодаря камерам видеонаблюдения, на которых было видно, как подозреваемый заносил посылки со взрывчаткой в офису службы доставки Fed-Ex. Сейчас выясняется, действовал ли он в одиночку или у него были сообщники.

С 2 по 20 марта в Остине и его пригородах прогремело шесть взрывов, в результате которых погибли два человека и четверо получили серьезные ранения. // «ФАКТЫ»