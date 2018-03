Сторонник хунты из Мали и мафиози из Италии — «иностранные наблюдатели» похвалили выборы в РФ

Присмотревшись к наблюдателям, в издании The Insider узнали в них некоторые знакомые имена. The Insider уже не раз писал о том, как под видом иностранных наблюдателей по России гастролирует команда, включающая представителей ультра-правых движений, карликовых партий и просто политических фриков). В этот раз, однако в этой команде обнаружились некоторые новые имена. The Insider обратил внимание на некоторых из них.

Клайн Престон, США: «Я был в Севастополе, Владимире и Суздале и в маленьких городах — Лесной и другой, названия которых я не могу произнести. Это открытая, хорошая система, по-моему». Адвокат из Нэшвилла, штат Теннесси, Клайн Престон IV давно знаком с Россией. Как пишет интернет-издание Tennessean, один из его клиентов и давних друзей — зампред Центробанка, бывший сенатор Александр Торшин. В США Торшина подозревают в организации нелегального финансирования американской Национальной стрелковой ассоциации, которое было частью российского плана вмешательства в выборы президента США. Именно Престон в 2011 году представил Торшина тогдашнему главе ассоциации Дэвиду Кину, а в 2015 году вместе с ним побывал на съезде ассоциации в Нэшвилле. Есть у Престона и другие клиенты, например, член Конгресса от Теннесси, республиканка Марша Блэкберн, которую подозревали в финансовых нарушениях в ходе ее кампании. Умар Марико, Мали: «Я читал множество статей о том, что выборы в России полны подтасовок, что происходит множество манипуляций, происходят вбросы бюллетеней и так далее. Однако, работая наблюдателем, я ничего подобного не видел, все происходило очень спокойно, открыто, никаких нарушений я не наблюдал». В Мали Умар Марико хорошо известен как политик, лидер левой партии «Африканская солидарность за демократию и независимость». Несколько раз баллотировался в президенты страны, ни разу не набрал больше 3%. Придерживается антиглобалистских взглядов. В 2012 году поддержал военный переворот в Мали, осужденный международными организациями. Джан Луиджи Ферретти, Италия: «На самом деле я был очень удивлен, когда увидел ту реальность, которую не ожидал. Вчера я посетил около 20 избирательных участков в Твери. И увидел просто праздник демократии. Я видел, с каким энтузиазмом люди приходили голосовать, я видел их радостные лица. Не было никакой пропаганды. Никаких нарушений мы не заметили». Кавалер Джан Луиджи Ферретти — известный в Италии политик правого толка; долгое время был известен как «правая рука» Мирко Тремальи, в правительстве Сильвио Берлускони занимавшего должность министра по делам итальянцев за рубежом. Итальянский выпуск Huffpost в 2013 году писал о связях Ферретти с неофашистской средой и его причастности к крупному скандалу с отмыванием денег калабрийской ндрангетты — преступного сообщества, аналогичного сицилийской мафии. Маркус Фронмайер, Германия: «Должен сказать, что явка была действительно высокой и было обеспечено свободное голосование. Мы поздравляем Российскую Федерацию со сделанным выбором и надеемся на то, что у нас в Германии тоже будет возможность голосовать напрямую». «Первый канал» представил Фронмайера просто как наблюдателя, а ведь это заметная политическая фигура — депутат бундестага и лидер молодежного крыла крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Не раз выступал с пророссийскими заявлениями, призывал к отмене санкций в отношении России, утверждая, что Германия из-за них потеряла 42 тыс. рабочих мест. Впрочем, статистика это заявление не подтверждает: уровень безработицы в Германии после кризиса 2008–2009 годов устойчиво снижается. В 2016 году вместе с депутатом Европарламента Маркусом Претцелем, гражданским мужем тогдашнего лидера «Альтернативы» Фрауке Петри, участвовал в «Ялтинском международном экономическом форуме» в аннексированном Крыму. Журнал Spiegel писал, что эта поездка была оплачена российским фондом, близким к правительству. По некоторым сведениям, возглавляемая Фронмайером молодежная организация «Альтернативы» тесно сотрудничает с «Молодой гвардией Единой России»; впрочем, сам он это отрицал. «Альтернатива» также отрицает, что получала финансовую поддержку из России. У Фронмайера есть и личная связь с Россией: его жена — российская гражданка, бывший корреспондент «Известий» Дарья Цой, автор таких материалов, как «Гаага окончательно откажет Киеву в евроассоциации», «Новые антироссийские санкции ЕС обрушат авиастроение в Европе», «Евросоюз больше не верит в поддержку НАТО», «Ведущие страны ЕС готовятся к снятию санкций с России» (все эти заявления оказались не соответствующими действительности).