На Сумщині за результатом спецоперації трьох осіб викрито на систематичному «тракторному» хабарництв

Прокуратурою спільно з Управлінням захисту економіки та слідчим управлінням поліції Сумської області в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди) КК України викрито схему отримання неправомірної вигоди трьома особами за сприяння жителям Сумщини та інших областей України в отриманні посвідчень на право керування спеціальною сільськогосподарською технікою.

Встановлено, що співробітник Головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області за посередництва колишнього колеги, маючи вільний доступ до бланків, у тому числі Державної інспекції сільського господарства у Сумській області, яка на даний час перебуває на стадії ліквідації, виготовляли та реалізовували посвідчення трактористів-машиністів.

Окрім того, зазначений співробітник Держпродспоживслужби за пособництва заступника керівника одного з професійних навчальних закладів вимагали від осіб неправомірну вигоду за безперешкодне складання відповідних іспитів.

Під час скоординованої прокуратурою області спецоперації у вівторок, 20 березня 2018 року, в м. Суми затримано посередника при передачі чергової партії посвідчень та отриманні за це неправомірної вигоди у сумі 9,5 тис грн. При цьому лише за останні два тижні задокументовано одержання вказаною особою за аналогічні оборудки 23 тис грн.

Одночасно, в одному із сіл Сумського району викрито співробітників Держпродспоживслужби та навчального закладу, які отримали від громадянина неправомірну вигоду в сумі 3 тис грн за позитивний результат під час складання іспитів.

За місцем мешкання фігурантів кримінального провадження та у відповідних установах проведено обшуки. Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру.

Довідково: санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Сумської області