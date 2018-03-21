Россияне гораздо чаще украинцев просили убежища в Польше

Впервые с просьбой о предоставлении убежища в Польше в 2017 году обратились 300 граждан Украины, оказавшись на втором месте по количеству таких обращений в эту страну ЕС.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Евростата.

Эта цифра составляет лишь 10% от всех обращений в Польшу, сделанных впервые.

Россияне с 2120 просьбами, что составляло 71% от всех в этой стране, обогнали украинцев по количеству таких просьб о предоставлении убежища в Польше в 2017 году, оказавшись на первом месте.

Граждане Таджикистана - третьи в списке просителей убежища в Польше - 85 обращений (3%).

Чаще же всего украинцы впервые обращались о предоставлении убежища в Италии (30%) - 2710 обращений. Испания с 2185 обращениями (24%) - второе место среди предпочтений украинцев, Германия - третья с 1090 обращениями (12%).

Всего в страны ЕС в 2017 году за предоставлением убежища впервые обратились 8945 украинцев. При этом у Хорватии и Словении в прошлом году убежища украинцы не просили вовсе.