Кабмин уволил скандальную первую заместительницу главы миграционной службы Пимахову

Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова подала заявление об увольнении.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС, передает УНН.

Заявление подано в соответствии со статьей 86 Закона Украины "О государственной службе".

Со своей стороны вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил корреспонденту УНН, что во время заседания правительства, заявление об увольнении было удовлетворено.

"Да (уволена Пимахова - ред.) по собственному желанию. Это (решение об увольнении - ред.) было сделано во время заседания правительства", - сообщил Розенко.

Напомним, 29 ноября 2017, агента Национального антикоррупционного бюро задержали во время попытки передачи взятки первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой.

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