В Сумах затримали шахрая-псевдополіцейського (фото)

Зловмисника підвела власна жадібність. Спочатку він, представившись працівником поліції, в телефонній розмові з літньою сумчанкою запропонував їй «відкупити» сина від кримінальної відповідальності за нібито вчинений злочин. Перелякана жінка передала йому 4000 гривен та 300 євро. Однак цього зловмиснику виявилось замало, і він знову повернувся до пенсіонерки за другою частиною грошей, де на нього вже очікували викликані працівники поліції.

Коли в квартирі літньої сумчанки задзвонив телефон, вона не відразу підійшла до апарату. Галині Михайлівні 72 роки, і в силу віку та хвороби ніг вона має труднощі з пересуванням. Та коли підняла трубку, то почуте її вразило до краю.

«Чоловік на тому кінці дроту поцікавився, чи є у мене син, і точно назвав його ім‘я, по-батькові та прізвище, - пригадує пенсіонерка. – А потім розповів, що нібито мій син вдарив якогось хлопця, і той, впавши, вдарився головою об бордюр, і зараз лежить при смерті в лікарні. І нібито батьки того хлопця говорять, що на лікування потрібно п‘ять тисяч доларів. У мене й руки похололи від таких новин, і серце замалим не стало».

Збентежена жінка, аби порятувати дитину від кримінальної відповідальності, ладна була віддати всі свої статки, а не лише пенсію та зібрані на операцію кошти. А тому, не вагаючись, відразу винесла і передала незнайомому молодому чоловікові 4000 гривен та 300 євро.

Ледве за незнайомцем зачинилися двері, Галина Михайлівна здогадалася зателефонувати невістці. А та, недовго думаючи, передала слухавку своєму чоловіку – сину Галини Михайлівни. Спочатку старенька з полегшенням зітхнула, і вже наступної миті зрозуміла, що стала жертвою аферистів. Син тільки підтвердив її здогад, і порадив негайно звернутися до поліції. Що, власне, літня жінка й зробила.

Однак зловмисник на цьому не заспокоївся. Зібраної суми йому видалося замало, і він знову зателефонував хворій жінці з вимогою нової суми грошей. Галина Михайлівна за порадою прибулих полісменів загорнула у пакунок газету та поклала його біля дверей квартири. І коли шахрай прийшов за новою «порцією» грошей, на нього вже очікували справжні полісмени.

Відтак, зловмисника затримали, що називається, на «гарячому», та вилучили у нього грошові кошти в сумі близько 5000 гривен та банківські картки. Крім того, в кишені незваного візитера виявився ще й пакетик з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс.

Наразі слідчі Сумського відділу поліції за фактом шахрайства вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 190 КК України (шахрайство), ймовірну наркотичну сировину направили на експертизу, і нині перевіряють підозрюваного на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

Працівники поліції звертаються до громадян, хто має батьків чи рідних похилого віку, з проханням не обмежуватися в спілкуванні з ними лише телефонними розмовами. Краще знайдіть час і можливість відвідати стареньких особисто. Розкажіть їм про всі небезпеки, яку несуть в собі телефонні дзвінки таких псевдо-полісменів. Поясніть, як правильно діяти, якщо раптом їм зателефонують з подібними пропозиціями.

Будьте пильними і не давайте злочинцям заробляти на вірі й любові до вас ваших родичів. Бережіть їх і себе від протиправних посягань. І якщо ви, чи хтось з ваших близьких, родичів,сусідів, знайомих став жертвою злочину – терміново звертайтеся до найближчого відділку поліції за телефоном «гарячої» цілодобової лінії 102. Чим скоріше ви повідомите про факт вчинення злочину, тим більше шансів у розшуковців його розкрити і затримати зловмисника.

Відділ комунікації поліції Сумської області