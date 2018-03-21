Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Лаврова не видят во глава МИД России в новом правительстве

21.03.2018 15:06

Министр иностранных дел России Сергей Лавров покинет свой пост и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует президент России Владимир Путин. 

Об этом сообщает RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к МИД.

Лавров

По словам источников, Лавров вот уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает с 2004 года – прежде всего, из-за усталости. Но, по настоятельной просьбе Путина, он доработал до президентских выборов.

"То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет", – говорит один из сотрудников ведомства. По его словам, которые подтверждают и другие информированные источники, сейчас на Смоленской площади все ждут объявления нового состава правительства.

В интервью RTVI официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что не знает, останется ли Лавров на своем посту.

Сам Лавров, уточняет источник, близкий к нему, скорее всего не удалится на пенсию, а займет почетную должность, например, в Совете безопасности России.

Сергей Лавров возглавляет МИД с 9 марта 2004 года. В 1994-2004 годах он был постоянным представителем России в ООН. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...