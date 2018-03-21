Нацполіція та Генпрокуратура викрили злочинну «схему» ухилення від сплати податків

Правоохоронці встановили, що група компаній хімічної галузі, яка підконтрольна українському олігарху, використовувала страховий ринок України для «відмивання» незаконно привласнених коштів. За попередніми даними сума ухилення від сплати податків становить понад півмільярда гривень.

Працівники Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та Департаменту захисту економіки Національної поліції України не тільки викрили факти розкрадання коштів, але встановили учасників злочинного угрупування. Також правоохоронці встановили злочинну «схему» легалізації незаконно здобутих коштів, а також компанії, що були задіяні у злочинній діяльності.

Так, було встановлено, що упродовж 2015-2017 років учасники злочинної групи організували злочинну «схему» розкрадання коштів та ухилення від сплати податків підприємствами хімічної галузі, що входять до бізнес-групи та які підконтрольні українському олігарху. Для реалізації злочинних «схем» використовували фіктивні суб’єкти господарювання та підконтрольні страхові компанії.

З метою легалізації коштів та виводу їх у «тіньовий» сектор економіки між вищезазначеними підприємствами та страховими компаніями укладалися договори страхування. Відповідно до змісту угод було застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, а компаніям перераховано фіктивні страхові внески. Також страхувалися фіктивні кредитні договори. Такі кредити не планували повертати, тому у разі настання фіктивних ризиків страхові компанії здійснювали повне відшкодування. В подальшому кошти конвертувалися у готівку через банківські установи.

Окрім проведення фіктивних операцій на страховому ринку, учасники злочинної групи укладали договори купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів фіктивних фірм, які оформлювали на підставних фізичних осіб.

За попередніми даним сума ухилення від сплати податків становить понад 500 мільйонів гривень.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та Департаментом захисту економіки Національної поліції України проводяться процесуальні заходи по притягненню винних осіб до відповідальності та відшкодування завданих збитків.

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