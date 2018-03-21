Порошенко ввел в действие решение СНБО о механизме проверки оснований для въезда россиян в Украину

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики". Об этом 21 марта сообщает пресс-центр главы украинского государства.

Отмечается, что СНБО одобрил проект закона с целью обеспечения национальной безопасности, нейтрализации угроз в сферах миграции и гражданства.

Кабмину поручается обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряд проектов законов.

В частности, правительству поручено подготовить изменения в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" по введению в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки.

Кроме того, Кабмину поручено подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Правительство также должно обеспечить в месячный срок усовершенствования механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, урегулирования соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов.

СНБО также поручил правительству утвердить план мероприятий на 2018–2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики на период до 2025 года, одобренной распоряжением Кабмина от 12 июля 2017 года, предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину.

Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесение сведений об иностранцах или лицах без гражданства, их паспортных данных в соответствующий реестр; порядок информационного взаимодействия субъектов национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, в частности относительно осуществления верификации и идентификации лица; порядок заполнения и использования иммиграционной карты, в частности во время проверки оснований для въезда в Украину, продление срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на ее территории.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. // 112.ua