Поліцейські Сумського району викрили іноземку у зберіганні наркотиків

В рамках загальнодержавної операції «Мігрант» правоохоронці виявили 53-річну громадянку Грузії, яка вдома зберігала наркотики. Під час перевірки у жінки не виявилось документів, що дозволяють законно перебувати на території України. До того ж в її будинку, де вона мешкає, знайшли згорток з марихуаною.

Так, під час відпрацювання території с. Біловоди Сумського району правоохоронці виявили 53-річну громадянку Грузії, яка вже тривалий час незаконно перебуває на території України. Під час перевірки виявилось, що жінка майже 20 років живе у цивільному шлюбі з українцем у досить малолюдному прикордонному селі, а небажання оформлювати документи на право законного перебування на території України пояснила тим, що не мала коштів. До того ж, під час огляду її домоволодіння, правоохоронці виявили та вилучили паперовий згорток з речовиною рослинного походження, схожу на марихуану.

«Наркотики працівники поліції вилучили та направили на дослідження, - повідомив Андрій Сердюк, начальник Сумського районного відділу поліції. А за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). – Правопорушниці окрім адміністративної відповідальності, загрожує й кримінальна. До того ж, працівники поліції звернулись з поданням до Управління державної міграційної служби в Сумській області щодо прийняття рішення про примусове повернення жінки до країни походження».

Зокрема за час заходів, націленої на розкриття злочинів, до вчинення яких причетні іноземці, а також виявлення порушників установлених правил перебування в Україні, нелегальних мігрантів та інших іноземців, які не мають підстав для подальшого перебування в державі, працівники Сумського районного відділу поліції склали 8 адміністративних протоколів за статтею 203 «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України» Кодексу України про адміністративні правопорушення, 3 протоколи за ст. 205 «Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців та осіб без громадянства», 2 адміністративних протоколи за ознаками ст. 204 КУпАП «Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів» та 7 адміністративних протоколів на громадян інших держав за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху. До того ж, щодобово силами груп реагування патрульної поліції здійснюються перевірки транспортних засобів європейської реєстрації.

ГУНП в Сумській області