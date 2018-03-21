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Гольдфарб, обвиненный отцом Литвиненко в убийстве его сына, заявил, что тот «целует руку убийце»

21.03.2018 16:02

Экс-руководитель созданного Борисом Березовским Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб ответил отцу бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, обвинившему общественного деятеля в убийстве своего сына в Лондоне в 2006 году.

Накануне в эфире программы Первого канала "Пусть говорят" Вальтер Литвиненко заявил, что считает убийцей своего сына не члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, которого власти Великобритании называют отравителем Литвиненко, а Гольдфарба.
 
Экс-руководитель созданного Борисом Березовским Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб ответил отцу бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, обвинившему общественного деятеля в убийстве своего сына в Лондоне в 2006 годуКак пояснил Вальтер Литвиненко, когда он зашел в палату к своему умирающему сыну в лондонском госпитале, там сидела молодая жена Гольдфарба и плакала. Отцу Литвиненко она якобы сказала: "Walter, Walter, Alex killed Aleksander ("Вальтер, Вальтер, Алекс убил Александра"). "Алекс - это Гольдфарб", - уточнил Литвиненко. Он отметил, что, пока Александр был в госпитале, Гольдфарб "трижды мотался в Соединенные Штаты". По словам Вальтера Литвиненко, лидер чеченских сепаратистов Ахмед Закаев рассказал ему, что Гольдфарб - сотрудник ЦРУ.
 
Вальтер Литвиненко также заявил, что недавняя химатка в Солсбери на экс-агента ГРУ Сергея Скрипали - это тоже провокация, направленная против президента РФ Владимира Путина. В ходе передачи Литвиненко также сообщил, что на прошедших выборах голосовал за Путина и обнял Андрея Лугового.
 
Отец Литвиненко первоначально обвинял российские власти в убийстве сына. Однако в феврале 2012 года он покаялся и заявил, что ошибался. Вальтер Литвиненко назвал сына предателем и попросил российские власти позволить ему вернуться на родину из эмиграции, посетовав, что хотя его сын дважды спасалжизнь Березовскому, тот не стал помогать семье после его смерти.
 
Комментируя обвинения отца Литвиненко в свой адрес, Александр Гольдфарб заявил в интервью правозащитнице Зое Световой, опубликованном на сайте "МБК Медиа", что это трагическая история поистине античного масштаба - "когда старый человек целует руку убийце своего сына".
 
"Помнится, у художника Александра Иванова есть такая картина, как Приам стоит на коленях перед Ахиллесом, убийцей его сына Гектора, и целует ему руку, чтобы получить тело сына. И в "Гамлете" Шекспира вспоминается эта история..." - напомнил Гольдфарб.
По его мнению, последние события в Великобритании (покушение на Скрипаля, а также гибель соратника Березовского Николая Глушкова) наталкивают на подозрение, что за всем этим стоит Москва.
 
"Теорий несколько. Одна из них: Путин сошел с ума и мочит, всех, кто подвернется, и объяснить это рационально невозможно", - заявил Гольдфарб.
 
"Вторая: это вроде пиар-кампании, чтобы убедить самого себя и показать народу и миру, что он, Путин самый крутой и ничего не боится и может достать любого человека, который убежит из России, в любом месте земного шара. И в этом смысле Глушков - случайный выбор жертвы.
 
Третья версия заключается в том, что все эти события рассчитаны на международный и на внутренний эффект. Внутри России это поднимает Путина в глазах народа и в его собственных глазах. А в мире - мы же видим примеры: северокорейский лидер всех эпатирует, ракеты запускает, а Путин травит всех.
 
И последняя версия: Путин очень боится всех беглецов, потому что вот Родченков убежал, рассказал все про допинг и нанес тем самым колоссальный ущерб России. И сейчас он находится под программой защиты свидетелей, потому что боятся, что его грохнут. И может быть, есть еще люди, которые что-то знают, ведь Путину есть что скрывать, и по вмешательству в американские выборы, допустим, и про свое личное богатство, ведь кто-то знает, где его деньги лежат и имеет доказательства", - предположил Гольдфарб.
 
Александр (Алекс) Гольдфарб - биохимик и микробиолог, общественный деятель и публицист. Руководитель международного Фонда гражданских свобод. Гражданин Израиля и США.
 
Гольдфарб представлял интересы Литвиненко в течение двух последних недель его жизни. После смерти Литвиненко совместно с его вдовой Мариной написал и издал книгу "Death of a Dissident: The Poisoning of Alexander Litvinenko and the Return of the KGB".
 
Вдова Литвиненко ранее в марте указала на параллели между смертью ее мужа и отравлением Скрипаля - в частности, на "сходство способа убийства". При этом она добавила, что пока рано делать какие-либо выводы. Литвиненко предупредила, что не стоит принимать на веру реакцию российских властей, отрицающих обвинения в причастности к отравлению Скрипаля. Она обратилась к собственному опыту после смерти мужа и отметила, что российские власти "не только отрицают, но и говорят, что будут рады сотрудничать". // NEWSru.com


 

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