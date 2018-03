Гольдфарб, обвиненный отцом Литвиненко в убийстве его сына, заявил, что тот «целует руку убийце»

Накануне в эфире программы Первого канала "Пусть говорят" Вальтер Литвиненко заявил, что считает убийцей своего сына не члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, которого власти Великобритании называют отравителем Литвиненко, а Гольдфарба.

Как пояснил Вальтер Литвиненко, когда он зашел в палату к своему умирающему сыну в лондонском госпитале, там сидела молодая жена Гольдфарба и плакала. Отцу Литвиненко она якобы сказала: "Walter, Walter, Alex killed Aleksander ("Вальтер, Вальтер, Алекс убил Александра"). "Алекс - это Гольдфарб", - уточнил Литвиненко. Он отметил, что, пока Александр был в госпитале, Гольдфарб "трижды мотался в Соединенные Штаты". По словам Вальтера Литвиненко, лидер чеченских сепаратистов Ахмед Закаев рассказал ему, что Гольдфарб - сотрудник ЦРУ. Как пояснил Вальтер Литвиненко, когда он зашел в палату к своему умирающему сыну в лондонском госпитале, там сидела молодая жена Гольдфарба и плакала. Отцу Литвиненко она якобы сказала: "Walter, Walter, Alex killed Aleksander ("Вальтер, Вальтер, Алекс убил Александра"). "Алекс - это Гольдфарб", - уточнил Литвиненко. Он отметил, что, пока Александр был в госпитале, Гольдфарб "трижды мотался в Соединенные Штаты". По словам Вальтера Литвиненко, лидер чеченских сепаратистов Ахмед Закаев рассказал ему, что Гольдфарб - сотрудник ЦРУ.

Вальтер Литвиненко также заявил, что недавняя химатка в Солсбери на экс-агента ГРУ Сергея Скрипали - это тоже провокация, направленная против президента РФ Владимира Путина. В ходе передачи Литвиненко также сообщил, что на прошедших выборах голосовал за Путина и обнял Андрея Лугового.

Отец Литвиненко первоначально обвинял российские власти в убийстве сына. Однако в феврале 2012 года он покаялся и заявил , что ошибался. Вальтер Литвиненко назвал сына предателем и попросил российские власти позволить ему вернуться на родину из эмиграции, посетовав, что хотя его сын дважды спасал жизнь Березовскому, тот не стал помогать семье после его смерти.

Комментируя обвинения отца Литвиненко в свой адрес, Александр Гольдфарб заявил в интервью правозащитнице Зое Световой, опубликованном на сайте "МБК Медиа" , что это трагическая история поистине античного масштаба - "когда старый человек целует руку убийце своего сына".

"Помнится, у художника Александра Иванова есть такая картина, как Приам стоит на коленях перед Ахиллесом, убийцей его сына Гектора, и целует ему руку, чтобы получить тело сына. И в "Гамлете" Шекспира вспоминается эта история..." - напомнил Гольдфарб.

По его мнению, последние события в Великобритании (покушение на Скрипаля, а также гибель соратника Березовского Николая Глушкова) наталкивают на подозрение, что за всем этим стоит Москва.

"Теорий несколько. Одна из них: Путин сошел с ума и мочит, всех, кто подвернется, и объяснить это рационально невозможно", - заявил Гольдфарб.

"Вторая: это вроде пиар-кампании, чтобы убедить самого себя и показать народу и миру, что он, Путин самый крутой и ничего не боится и может достать любого человека, который убежит из России, в любом месте земного шара. И в этом смысле Глушков - случайный выбор жертвы.

Третья версия заключается в том, что все эти события рассчитаны на международный и на внутренний эффект. Внутри России это поднимает Путина в глазах народа и в его собственных глазах. А в мире - мы же видим примеры: северокорейский лидер всех эпатирует, ракеты запускает, а Путин травит всех.

И последняя версия: Путин очень боится всех беглецов, потому что вот Родченков убежал, рассказал все про допинг и нанес тем самым колоссальный ущерб России. И сейчас он находится под программой защиты свидетелей, потому что боятся, что его грохнут. И может быть, есть еще люди, которые что-то знают, ведь Путину есть что скрывать, и по вмешательству в американские выборы, допустим, и про свое личное богатство, ведь кто-то знает, где его деньги лежат и имеет доказательства", - предположил Гольдфарб.

Александр (Алекс) Гольдфарб - биохимик и микробиолог, общественный деятель и публицист. Руководитель международного Фонда гражданских свобод. Гражданин Израиля и США.

Гольдфарб представлял интересы Литвиненко в течение двух последних недель его жизни. После смерти Литвиненко совместно с его вдовой Мариной написал и издал книгу "Death of a Dissident: The Poisoning of Alexander Litvinenko and the Return of the KGB".