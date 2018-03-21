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В Одессе на 15 лет посадили банду, которая убивала автовладельцев

21.03.2018 16:14

В Одессе двоих мужчин приговорили к 15 годам лишения свободы. Они убили водителя под видом покупателей его машины.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

суд

Задокументированный инцидент произошел в мае 2015 года. Двое мужчин под видом покупателей встретились с владельцем "BMW X5" и попросили устроить тест-драйв. Во время поездки на окраине Одессы один из них выстрелил владельцу машины в голову из газового пистолета. Позже мужчины выбросили тело убитого на пустыре и совершили контрольный выстрел в тело. После чего они забрали у него 55 тыс грн, документы и уехали на машине погибшего.

Банду удалось задержать благодаря следователям Малиновского райотдела, а прокуроры областной прокуратуры доказали вину в суде в полном объеме. Мужчин приговорили к 15 годам лишения свободы.

 

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