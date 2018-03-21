Главу минобороны РФ уличили в странной осведомленности о результатах голосования военных и их семей

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и движение в защиту прав избирателей "Голос" обратили внимание на тот факт, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу каким-то образом узнал, сколько российских военнослужащих на прошедших выборах президента проголосовали за Владимира Путина

Выступая на селектором совещании 20 марта, министр сообщил, что при явке 99,2% за Путина "проголосовало 89,7% военнослужащих и членов их семей" (цитата по ТАСС)

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и движение в защиту прав избирателей "Голос" обратили внимание на тот факт, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу каким-то образом узнал, сколько российских военнослужащих на прошедших выборах президента проголосовали за Владимира Путина.

Выступая на селекторном совещании 20 марта, министр сообщил, что при явке 99,2% за Путина "проголосовало 89,7% военнослужащих и членов их семей" (цитата по ТАСС).

Венедиктов в своем блоге напоминает, что военнослужащие и члены их семей (за исключением военных баз и кораблей) голосуют на общегражданских участках, где их бюллетени смешиваются с бюллетенями жителей. Журналист задается вопросом, каким образом Шойгу получил данные по явке военнослужащих и членов их семей на каждом из 97 тысяч избирательных участков и как он смог отдельно посчитать их голоса. Автор замечания предполагает, что процент взят "с потолка", просто чтобы обратить внимание Путина на усердие Минобороны.

А сайт "Голоса" отмечает что, если вдруг у Шойгу все-таки реальная информация, то данное высказывание министра "содержит признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 141 Уголовного кодекса России (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав и по нему должна быть проведена проверка". В результате по закону министр может быть наказан штрафом размером до шести окладов, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Ранее движение "Голос" озвучило предварительные итоги избирательной кампании и дня голосования 18 марта, указав, что, несмотря на "бесспорное формальное лидерство" кандидата Владимира Путина, прошедшие выборы нельзя считать честными с точки зрения Конституции РФ и международных избирательных стандартов, так как их результаты достигнуты в ходе "несвободной, неравной и неконкурентной избирательной кампании". // NEWSru.com