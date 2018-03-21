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У Херсоні затримали колишнього бойовика терористичної організації «ДНР»

21.03.2018 17:16

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали у Херсоні колишнього бойовика так званої республіканської гвардії «ДНР».

Правоохоронці встановили, що мешканець Херсону у 2015 році вирішив «підзаробити» у незаконних збройних формуваннях бойовиків. Колишній працівник органів МВС України «працевлаштувався» у розвідуправлінні так званої республіканської гвардії «ДНР».

СБУ

Через три місяці після конфлікту з представниками «казачих» угруповань чоловік залишив терористів та тривалий час переховувався у рідному місті.

Співробітники СБ України затримали колишнього бойовика на одній із вулиць Херсона. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії.

 

Прес-центр СБ України

 

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