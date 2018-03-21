У Херсоні затримали колишнього бойовика терористичної організації «ДНР»

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Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали у Херсоні колишнього бойовика так званої республіканської гвардії «ДНР».
Правоохоронці встановили, що мешканець Херсону у 2015 році вирішив «підзаробити» у незаконних збройних формуваннях бойовиків. Колишній працівник органів МВС України «працевлаштувався» у розвідуправлінні так званої республіканської гвардії «ДНР».
Через три місяці після конфлікту з представниками «казачих» угруповань чоловік залишив терористів та тривалий час переховувався у рідному місті.
Співробітники СБ України затримали колишнього бойовика на одній із вулиць Херсона. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Тривають слідчо-оперативні дії.
Мы увидели колонну военных машин, когда возвращались в наш маленький мотель для дальнобойщиков. Днем мы видели и другие конвои, но этот нас особенно заинтересовал. Темнело, а...