На Житомирщині СБУ вилучила понад три тонни бурштину-сирцю

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На Житомирщині співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили в організаторів та учасників незаконного бурштинового бізнесу понад три тонни необробленого каменю.
Під час низки обшуків в обласному центрі та у населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків та засоби для незаконної скупки та видобутку «сонячного» каменю.
Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.
Мы увидели колонну военных машин, когда возвращались в наш маленький мотель для дальнобойщиков. Днем мы видели и другие конвои, но этот нас особенно заинтересовал. Темнело, а...