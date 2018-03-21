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На Житомирщині СБУ вилучила понад три тонни бурштину-сирцю

21.03.2018 17:43

На Житомирщині співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили в організаторів та учасників незаконного бурштинового бізнесу понад три тонни необробленого каменю.

Під час низки обшуків в обласному центрі та у населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків та засоби для незаконної скупки та видобутку «сонячного» каменю.

бурштин

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

 

 

Прес-центр СБ України

 

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