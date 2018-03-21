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Семь «активистов» задержаны после стычек митингующих с правоохранителями под Кабмином

21.03.2018 17:58

Семь человек задержаны после столкновений митингующих с правоохранителями в ходе акции протеста под зданием Кабинета министров Украины, сообщила начальник отдела коммуникаций полиции г. Киева Оксана Блищик.

"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Семь человек задержаны после стычек митингующих с правоохранителями под Кабмином

По словам О.Блищик, сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в этот день около 150 человек собрались у здания Кабинета министров Украины в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

У входа в Кабмин была установлена сцена, с которой поочередно выступают участники акции. Митингующие развернули несколько транспарантов с надписями, критикующими деятельность В.Омеляна.

Кроме того, вдоль дороги у Кабинета министров по ул. Грушевского по обе стороны припаркованы более 20 маршруток.

 

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