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Кіберполіція викрила чоловіка у незаконному втручанні в роботу державного відомчого сайту

21.03.2018 18:12

Поліцейські встановили його причетність до декількох таких втручань упродовж 2017 року. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження. Оперативники з кіберполіції затримали зловмисника сьогодні, 21 березня, на Київщині.

Кримінальне провадження за фактом втручання в роботу державного відомчого сайту було розпочато у вересні минулого року за зверненням держаної установи. Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України.

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Під час проведення досудового розслідування працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції Києва встановили: до вчинення злочину причетний 25-річний киянин.

Маючи вищу технічну освіту, чоловік виявив вразливості у роботі офіційного веб-сайту державної установи. Використовуючи ці вразливості, молодик заблокував на деякий час нормальну роботу сайту, розмістивши на ньому протиправний контент. Крім того, зловмисник здійснив розсилку з протиправним контентом на електронні адреси співробітників міністерства, які були вказані на веб-сайті цієї держустанови.

 

За місцем проживання зловмисника поліцейські провели санкціонований обшук. З його квартири вилучено комп’ютерну техніку, яку чоловік використовував для протиправних дій. Її направлено на експертизу.

 

Із зловмисником наразі працюють слідчі. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 (Незаконне втручання в роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж) КК України.

Департамент кіберполіції Національної поліції України

 

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