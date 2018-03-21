Глава МИД Великобритании сравнил Путина и ЧМ-2018 с Гитлером и его Олимпиадой

Министр иностранных дел Великобритании сравнил президента России с лидером нацистской Германии. По словам Бориса Джонсона, Владимир Путин использует чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для укрепления имиджа страны.

С таким заявлением глава британского МИД выступил на заседании парламента. Там обсуждался вопрос участия Великобритании в соревнованиях в России.

Во время своего выступления Джонсон отметил, что Путин ведет себя агрессивно и не считается с мнением международных партнеров. Министр сказал, что Лондон потребовал от Москвы обеспечить безопасность британских болельщиков. При этом, по словам Джонсона, власти страны активно отговаривают людей от поездки в Россию.

Глава МИД проинформировал, что представитель королевства, отвечающий за безопасность футбольных фанатов во время чемпионата, был выдворен из России в рамках ответных мер за высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. // Радио Свобода