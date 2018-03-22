Жители отравленного мусоркой Волоколамска накостыляли главе района и подали иск в суд (видео)

Главе района еле удалось выбраться из толпы и скрыться в больнице.

После массового отравления в результате выброса свалочного газа в Волоколамске местные жители, собрались возле городской больницы на стихийный митинг. Там они напали на главу района Евгения Гаврилова.

Чиновники хотели успокоить людей обещаниями, однако те не захотели их слушать. Когда обстановка была крайне накалена, чиновники хотели скрыться в больнице. Глава района сбежать не успел, и митингующие затащили его в толпу.

"Ему оторвали капюшон и затоптали в грязи", – рассказал один из очевидцев.

Позже Гаврилову все-таки удалось вырваться и также спрятаться от людей в больнице, а на место прибыли два автобуса с силовиками.

Также Волоколамский горсуд Московской области зарегистрировал исковое заявление от жителей города к ООО "Ядрово" с требованием закрыть полигон отходов.

Следователи начали проверку по факту загрязнения воздуха подмосковного Волоколамска. Тем временем уже 183 человека обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление. У всех пострадавших одни и те же симптомы – головокружение, слабость, тошнота, дезориентация.

Напомним, ранее в Волоколамскую центральную районную больницу в России обратились 57 детей из разных школ города. // Сегодня