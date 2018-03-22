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Жители отравленного мусоркой Волоколамска накостыляли главе района и подали иск в суд (видео)

21.03.2018 23:35

Главе района еле удалось выбраться из толпы и скрыться в больнице.

После массового отравления в результате выброса свалочного газа в Волоколамске местные жители, собрались возле городской больницы на стихийный митинг. Там они напали на главу района Евгения Гаврилова.

Картинки по запросу отравление в Волоколамске

Чиновники хотели успокоить людей обещаниями, однако те не захотели их слушать. Когда обстановка была крайне накалена, чиновники хотели скрыться в больнице. Глава района сбежать не успел, и митингующие затащили его в толпу.

"Ему оторвали капюшон и затоптали в грязи", – рассказал один из очевидцев.

Позже Гаврилову все-таки удалось вырваться и также спрятаться от людей в больнице, а на место прибыли два автобуса с силовиками.

Также Волоколамский горсуд Московской области зарегистрировал исковое заявление от жителей города к ООО "Ядрово" с требованием закрыть полигон отходов.

Следователи начали проверку по факту загрязнения воздуха подмосковного Волоколамска. Тем временем уже 183 человека обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление. У всех пострадавших одни и те же симптомы – головокружение, слабость, тошнота, дезориентация. 

Напомним, ранее в Волоколамскую центральную районную больницу в России обратились 57 детей из разных школ города. // Сегодня

 

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