Современные домофонные системы становятся основой безопасности дома

Видеть - это важно - особенно когда дело доходит до домашней безопасности. Домофоны существуют уже много лет, но технологические достижения последнего времени вывели их на совершенно новый уровень.

Благодаря добавлению различных умных функций, а также возможностей трансляции видео в реальном времени и функций беспроводной связи, домофоны теперь играют еще большую роль в защите активов их пользователей и повышают безопасность тех, кто находится в доме.



Эксперты по безопасности компании «Домофонные системы», которая является дистрибьютором оборудования Slinex и BAS-IP в Украине (домофоны, охранные системы, датчики, видеонаблюдение, вызывные панели т .п.), рассказывают как современные домофонные системы повышают безопасность жилища.

Фото: domofony.com.ua

Комплект домофона с видеотрансляцией, установленный в вашем доме, позволяет вам увидеть и идентифицировать всех гостей - особенно непрошенных. Такая система, позволяют всем, кто находится внутри дома, слышать и видеть, тех кто находится за дверью или воротами, и проверить их личность, прежде чем принимать решение о том, следует ли вам впустить их в свой дом. Как правило, компания продающая такую продукцию, обеспечивает доставку, установку и ремонт поставляемого оборудования. Такая схема работы применяется как с В2С так и с В2В клиентами. Но это не единственный функционал таких устройств, отмечают эксперты.

Судя по количеству роста продаж таких комплектов в Украине, специалисты компании, приходят к выводу, что пользователей интересуют и многие преимущества этих популярных, удобных и простых в использовании систем, они приводят несколько таких позиций.

Дополнительная ​​защита

Конечно, причиной номер один для системы видеодомофона является повышенная безопасность. Вы можете идентифицировать посетителей и оценить потенциальный риск из-за запертой двери или ворот, что означает, что вам никогда не придется подвергать себя риску, если вы не уверены на 100%.

Четкие аудио и высококачественные визуальные эффекты позволяют вам видеть и слышать ваших посетителей очень четко, и ясность настолько хороша, что вы даже можете прочитать мелкий шрифт на удостоверении личности подрядчика, если вам нужно проверить их данные. Детектор движения, позволяет автоматически включать и выключать видео запись и посылать сигнал владельцу.

Детектор движения позволяет фиксировать движение объектов в заденной области с заданной чувствительностью Фото: domofony.com.ua

Легко интегрируется с другими системами

Еще одно преимущество современных видеодомофонов и систем контроля доступа заключается в том, что они могут быть интегрированы с существующими системами. Можно настроить систему так, чтобы вы могли просматривать изображения с существующих камер видеонаблюдения на видеомониторе системы и в зависимости от того, где находятся камеры, вы можете использовать их, чтобы наблюдать за детьми, играющими во дворе и т. д.

Удаленный просмотр

Некоторые из более сложных систем позволят вам увидеть, что происходит у входной двери, и позволить вам открыть свой дом, даже если вас там нет. До тех пор, пока вы подключены по беспроводной сети к этим современным системам, вы можете получать живые видео и аудио-каналы на своем компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне и контролировать доступ - в любой точке мира.

Межкомнатные коммуникации

Видеодомофоны также могут быть установлены в разных местах по всему дому, поэтому вы можете использовать их для общения с членами вашей семьи в других комнатах, если дом большой, или для наблюдения за детьми.

Добавляет стоимость к вашей собственности

Безопасность становится все более важным фактором для покупателей жилья, и если ваш дом имеет комплексную систему сигнализации, дополненную системой видеодомофона, это может служить ключевым моментом в оценке во время продажи. Современные системы внутренней связи тоже хорошо смотрятся, и их беспроблемная работа повышает их привлекательность еще больше.

Ведение учета

Современные видеодомофоны могут захватывать кадры, сохранять и отмечать даты, чтобы вы могли просматривать записи на любом этапе, для идентификации посетителей или получения доказательства несанкционированного доступа.



Для спокойствия о безопасности и безопасности дома нет никаких сомнений в ценности системы видеодомофонов. Вы не только можете точно узнать, кто находится у вас прямо сейчас, вы также получаете множество других преимуществ.