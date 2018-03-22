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У Кропивницькому військовослужбовець вкрав з частини засобів зв’язку майже на 80 тисяч

22.03.2018 00:05

Співробітники Служби безпеки України викрили контрактника однієї з військових частин, що дислокується на території Кіровоградської області, на розкраданні засобів зв’язку бойових підрозділів.

Правоохоронці встановили, що сержант роти охорони викрав чотирнадцять радіостанцій з метою їх збуту. Ринкова вартість зазначеного майна становить майже вісімдесят тисяч гривень.

Фото Служба безпеки України.

Оперативники спецслужби викрили зловмисника під час продажу шести засобів зв’язку поблизу одного з місцевих торговельних центрів.
Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії, зокрема перевіряється причетність інших посадових осіб до протиправних дій.

Фото Служба безпеки України.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з військовою прокуратурою та за сприяння командування військової частини.

Служба безпеки України

 

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