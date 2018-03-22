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На взятке попались главный архитектор и начальник отдела ГАСИ Василькова

22.03.2018 00:38

Прокуратура АРК совместно со Службой безопасности Украины задержала при получении взятки начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и главного архитектора города Васильков.

Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Фото Юрій Луценко.

"Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тыс. грн начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и 10 тыс. долл главный архитектор города (Васильков - ред.)", - написал прокурор.

Фото Юрій Луценко.

Фото Юрій Луценко.

 

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