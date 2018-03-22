На взятке попались главный архитектор и начальник отдела ГАСИ Василькова

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Прокуратура АРК совместно со Службой безопасности Украины задержала при получении взятки начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и главного архитектора города Васильков.
Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тыс. грн начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и 10 тыс. долл главный архитектор города (Васильков - ред.)", - написал прокурор.
Мы увидели колонну военных машин, когда возвращались в наш маленький мотель для дальнобойщиков. Днем мы видели и другие конвои, но этот нас особенно заинтересовал. Темнело, а...