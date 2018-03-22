В России СМИ отказываются работать с похотливым депутатом, за которого «вписалась» комиссия Госдумы

Издательский дом «Коммерсант» заявил, что отказывается работать с депутатом Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике, которая 21 марта рассмотрела жалобы двух журналисток на домогательства со стороны депутата и не нашла нарушений в его поведении.

Редакция «Коммерсанта» «удивлена и разочарована» решением комиссии, которая «фактически отказалась от разбора обвинений» и «превратила заседание в суд над пострадавшими», сказано в заявлении.

«Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости», — считают в редакции.

Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов.

КОММЕРСАНТ

Телеканал «Дождь» заявил, что приостанавливает взаимодействие с Госдумой, «пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок». Телеканал также настаивает на пересмотре решения комиссии и «проведении настоящего расследования».

Ранее медиахолдинг РБК заявил, что отзывает всех работающих в Госдуме журналистов в знак несогласия с решением комиссии по этике. «Комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров», — заявили в руководстве редакции.