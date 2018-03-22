Цукерберг впервые прокомметировал скандал с использованием данных 50 млн. пользователей Facebook

Данные 50 млн пользователей Facebook использовали для создания эффективной политической рекламы в соцсети во время президентской кампании Трампа

Основатель Facebook и миллиардер Марк Цукерберг впервые прокомментировал в Facebook скандал с утечкой данных 50 млн пользователей соцсети и использования их Cambridge Analytica во время президентской кампании Трампа.

"Если мы найдем разработчиков, которые злоупотребляли личной информацией, мы запретим их приложения и сообщим каждому, на кого они повлияли. Это касается и тех людей, чьими данными злоупотреблял Коган", - написал Цукерберг.

В 2013 году исследователь Кембриджского университета Александр Коган создал приложение для тестов личности. Его загрузили около 300 тыс. людей. Из-за специфики работы Facebook в то время, Коган получил доступ к данным десятков миллионов людей. Facebook ограничил доступ приложения Когана к информации.

"Но в 2015 году мы узнали от журналистов The Guardian, что Коган поделился данными с Cambridge Analytica. Это против наших правил, поэтому мы немедленно запретили приложение Когана в нашей платформе и требовали, чтобы Коган и Cambridge Analytica официально подтвердили, что они удалили все полученные ненадлежащим образом данные. Они предоставили сертификаты об удалении", - написал Цукерберг.

На прошлой неделе же стало известно, что Cambridge Analytica не удалила данные, а даже использовала их во время работы над президентской кампанией Дональда Трампа. Данные 50 млн пользователей Facebook использовали для создания эффективной политической рекламы в соцсети.

"Этот скандал является нарушением доверия не только между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook, а также между соцсетью и пользователями. Мы должны все исправить", - написал Цукерберг.

Марка Цукерберга также приглашают в Европарламент предоставить объяснения этого инцидента. Он должен объяснить, использовались ли персональные данные европейцев для манипуляций. // 112.ua