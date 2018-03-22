8-летний неуправляемый школяр издевается над детьми уже в другой столичной школе

Об этом мальчике в ноябре 2017 года сообщали едва ли не все центральные СМИ. Тогда восьмилетний Артем (имя изменено. — Авт) учился в школе № 247 на Троещине. Неуправляемый ребенок нападал не только на одноклассников, но и на учителей, и даже на полицейских. По заявлениям родителей тогда открыли 17(!) уголовных производств.

После того, как родители одноклассников Артема отказались приводить детей в школу, соцслужбы принудительно забрали агрессивного мальчика в реабилитационный центр. Но там Артем надолго не задержался. В конце декабря отец выкрал его из реабилитационного центра.

О том, что теперь этот мальчик учится в специализированной школе № 311, стало известно от родителей его новых одноклассников.

- Мы сначала даже не догадывались, что наш новый ученик — тот самый агрессивный мальчик, о котором в прошлом году писала пресса, — рассказала мама одного из учеников 2-А Екатерина. — В нашем классе учатся слабовидящие дети, многие страдают серьезными заболеваниями. Например, у моего сына атрофия зрительного нерва. Это очень опасно — если ребенка, не дай Бог, ударят, он может ослепнуть. И тут появляется новенький, который с первого дня начинает себя вести, мягко говоря, неадекватно. Например, когда дети переодевались, он столкнул моего сына с лавочки, потом перевернул скамейку и обозвал сына дебилом. Потом еще один случай. Сын шел в туалет с водой. Из-за проблем с глазами у него нарушена координация. «Я нечаянно споткнулся и пролил на Артема пару капель воды, — рассказал сын. — Я извинился, но Артем облил меня водой». Когда я пришла в школу, сын был в насквозь промокшей одежде.

Артем так себя ведет со всеми детьми. Кого-то ударит, кого-то толкнет… Прыгнул на одного мальчика, тот упал и теперь ходит с гематомой на ноге. В нашем классе учатся особые дети. Кто-то очень плохо видит, у кого-то заячья губа, у кого-то ДЦП. До появления Артема дети относились друг к другу толерантно. А теперь появился ученик, который их обзывает и в лицо говорит гадости.

- В день, когда Артем появился в нашем классе, я, придя в школу, увидела, как слесарь снимает ручки с окон, — рассказывает мама еще одного ученика Анастасия. — Оказалось, Артем открыл все окна, а потом попытался вытолкнуть из окна девочку. Этот ребенок действует продуманно: нарочно ставит подножку, толкает. Самое ужасное, что его отец все это одобряет. Когда на родительском собрании мы рассказали ему о поведении Артема, его папа заявил, что не видит в этом проблемы.

— Отец Артема сказал, что все, что писала о его сыне пресса — вранье, — говорит Екатерина. — На вопрос, смотрел ли его сына психиатр, не ответил. На родительском собрании он вроде бы пообещал перевести Артема на индивидуальное обучение. Но Артем продолжал терроризировать детей.

Понимая, что разговаривать с отцом бесполезно, мы написали заявление директору, в Деснянскую райадминистрацию и в прокуратуру. После этого нас всех собрали в районной администрации. Присутствовали зампредседателя администрации и начальник райотдела образования. Но понимания у чиновников мы не нашли. Нам было сказано: «Что вы от нас хотите? У мальчика есть направление в этот класс». А напоследок нам было сказано: «Если у кого-то будут побои, сообщайте — приобщим к делу». Выходит, чтобы нас услышали, нужно, чтобы хоть один ребенок серьезно пострадал!

Потом нам сказали, что Артем болеет и в ближайшее время в школе не появится. Мы привели детей, но вскоре пришел и Артем. Начал бегать по классу и с разбега биться об доску. Потом упал, начал кататься по полу, пытался задеть детей ногами. Я спросила у его отца, когда он переведет ребенка на индивидуальное обучение, как обещал. А он заявил: «Мы будет ходить. Мой сын учится в этой школе, и точка».

Очевидно, теперь нам нужно искать для детей другие школы. Чиновники нас не слышат, директор не реагирует, а террор продолжается. Мальчика с диагнозом ДЦП мама уже не приводит — она боится за жизнь своего сына. Другие родители вынуждены сидеть с детьми на всех уроках, чтобы не случилось беды. Учительницу уже забрала «скорая» с гипертоническим кризом.

Чтобы узнать, как руководство школы собирается решать эту проблему, «ФАКТЫ» попытались дозвониться директору Татьяне Колчановой. Но не получилось — она на больничном. А завуч школы № 311 сказал следующее:

- На прошлой неделе у нас на уроках сидели представители социальных служб, управления образования, Нацполиции. Мне страшно было смотреть на бедную учительницу, которой в итоге вызвали «скорую». Безусловно, жаль учеников 2-А и их родителей. Но с другой стороны можно понять и этого ребенка, и его отца… Проблему нужно решать. Свяжитесь с нами после каникул, когда на месте будет директор.

А вот для чиновников КГГА ситуация с агрессивным мальчиком стала новостью.

- До сих пор подобная информация нам не поступала, — сообщил заместитель начальника Службы по делам детей КГГА Алексей Наумук. — Обязательно будем выяснять и разбираться.

- Поверьте, мы не желаем этому ребенку зла, — говорит мама еще одного одноклассника Артема. — Нам, наоборот, жаль Артема — ребенку нужна помощь специалистов. Но его вместо реабилитационного центра бросили в наш класс — и дали ему на растерзание наших детей. В результате страдают все.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что последние два года Артема воспитывали отец и бабушка. Мама мальчика умерла от гриппа. Одноклассники Артема видели, как отец бил мальчика в школьном дворе. Позже люди, которые хорошо знают эту семью, рассказали, что отец всю жизнь избивал Артема. Его отца за ненадлежащее воспитание ребенка суд оштрафовал на…51 гривну. //

Екатерина Копанева, «ФАКТЫ»