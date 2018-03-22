Экс-президенту Франции предъявили обвинения в незаконном финансировании президентской кампании

Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози предъявили обвинения

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании президентской кампании властями Ливии, он находится под судебным контролем, сообщает Monde.

"Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", — говорится в публикации.

Напоминаем, что вчера, 20 марта, Николя Саркози был задержан правоохранителями. Ему объявили о подозрениях в рамках дела о финансировании его избирательной кампании, которое было открыто в 2013 году. Правоохранители прорабатывают версию, согласно которой Саркози получил финансирование в размере 50 млн евро (вдвое больше разрешенного законом бюджета избирательной кампании) от ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Сам Саркози полностью отвергает все обвинения. // 112.ua