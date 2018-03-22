Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Экс-президенту Франции предъявили обвинения в незаконном финансировании президентской кампании

22.03.2018 08:48

Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози предъявили обвинения

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании президентской кампании властями Ливии, он находится под судебным контролем, сообщает Monde.

Николя Саркози

"Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", — говорится в публикации.

Напоминаем, что вчера, 20 марта, Николя Саркози был задержан правоохранителями. Ему объявили о подозрениях в рамках дела о финансировании его избирательной кампании, которое было открыто в 2013 году. Правоохранители прорабатывают версию, согласно которой Саркози получил финансирование в размере 50 млн евро (вдвое больше разрешенного законом бюджета избирательной кампании) от ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Сам Саркози полностью отвергает все обвинения. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...