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В Беларуси у студентов берут расписки об игнорировании празднования Дня Воли

22.03.2018 09:00

В белорусских университетах у студентов берут расписки об игнорировании Дня Воли. 

Об этом передает УНН со ссылкой на активиста Юрия Лукашевича.

Фото Юрыя Лукашэвіча.

"Опять начались задержания, а вот такие расписки раздают студентам университета культуры и искусств... Праздник приближается", - написал активист Лукашевич на своей странице в Facebook, опубликовав фото списка с подписями.

На фото изображен документ, в котором, как утверждает активист, подписывались студенты.

Согласно фото, это список присутсвующих на кураторском часу на тему "Игнорирование Дня Воли (25 марта), так как данное мероприятие противоречит идеологии Республики Беларусь"

Как сообщалось, накануне 100-летнего юбилея БНР - в День Воли, которые отмечают белорусы 25 марта, начались задержания активистов и оппозиционеров.

Кроме того, Мингосисполком запретил проведения шествия в столице, однако активисты намерены провети акцию, уведомив городские власти предварительно, несмотря на запрет.

 

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