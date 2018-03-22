На Волині шістьох осіб затримали за скоєння розбійного нападу

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У ніч на середу, 21 березня, в селі Воютин Луцького району зловмисники в масках проникли в будинок місцевої жительки й напали на неї. Поліцейські протягом двох годин затримали розбійників. Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.
Близько другої години ночі шестеро невідомих чоловіків у масках проникли до будинку 57-річної жительки села Луцького району. Господиня намагалася чинити супротив зловмисникам і покликала на допомогу рідних. Крик почув син господині. Він здійснив два попереджувальних постріли із зареєстрованої мисливської зброї. Після цього правопорушники втекли з будинку. Рідні одразу повідомили про розбійний напад до поліції.
«На пошуки злочинців були задіянні значні сили правоохоронці. Протягом двох годин нам вдалося затримати правопорушників. Усі вони - жителі Львівської області. Серед них є особи, котрі перебували в розшуку за вчинення грабежу та крадіжок», - розповів заступник начальника поліції області - начальник слідчого управління Олександр Климовський.
Розбійники пересувалися на двох автомобілях.
«Намагаючись приховати сліди злочину, зловмисники підпалили один зі своїх транспортних засобів. Оперативники розшукали інший автомобіль, на якому правопорушники пересувалися», - зазначив Олег Шукалович, заступник начальника поліції Волині – начальник кримінальної поліції.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, поєднаний із проникненням у житло.
Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі із кофіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо оголошення правопорушникам підозри та обрання їм запобіжного заходу.
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