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На Харківщині взято під варту чоловіка, який зарубав коханця своєї співмешканки

22.03.2018 09:18

Богодухівський районний суд області підтримав позицію Богодухівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури та взяв під варту 28-річного місцевого мешканця, якого підозрюють в умисному вбивстві коханця своєї співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України).

Як розповів заступник керівника місцевої прокуратури Олексій Кушнаренко, подія трапилася на початку березня поточного року в одному із сіл району. Підозрюваний повернувся з роботи та застав вдома гучну компанію друзів. Гості веселилися та випивали. Один із товаришів усамітнився зі співмешканкою господаря.

Картинки по запросу суд

Між чоловіками вчинилася сварка. Вони вийшли на подвір'я. Там господар кілька разів вдарив гостя у обличчя. Останній впав на землю. Чоловік зв'язав йому руки та ноги. Відтягнув до сараю. Взяв сокиру і вдарив нею коханця по потилиці. Від отриманих травм 28-річного чоловік помер.

Господар повернувся до будинку, сказав гостям, що провів товариша додому та почав пиячити разом з компанією.

Гулянку зупинив патруль поліції, який приїхав за викликом. Про бійку за номером "102" повідомив чоловічий голос.

Наразі досудове розслідування триває. Призначено низку судово-медичних експертиз, у тому числі і психіатричну.

Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні.

Максимальна санкція статей передбачає 15 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Харківської області

 

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