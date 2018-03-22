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В Николаевской области попалась на взятке начальник нотариальной конторы

22.03.2018 09:27

20.03.2018 работники военной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ и полицейскими разоблачили на взятке 8900 грн руководителя Очаковской государственной нотариальной конторы Николаевской области.

Об этом сообщили в военной прокуратуре Южного региона Украины.

взятка

По версии следствия, указанные средства государственный нотариус требовала от гражданина за оформление документов на вступление в наследство.

Непосредственно во время получения оговоренной суммы взятки указанное лицо было задержано правоохранительными органами.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины. // Я и Закон

 

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