За погрози поліцейським, захоплення заручниці та напади на жінок харків’янину загрожує 8 років невол

Як розповіла начальник управління прокуратури області Тетяна Сотнікова, прокуратура довела у суді, що протягом травня - червня 2017 року зловмисник вчинив 5 нападів на жінок, крім того, викрав автівку разом з водієм, погрожував зброєю поліції.

Обставини справи:



У червні 2017 року чоловік напідпитку прогулювався вулицею Академіка Павлова. На узбіччі він побачив припаркований автомобіль марки "Шкода", за кермом сиділа жінка. Зловмисник сів на переднє пасажирське сидіння машини, дістав пістолет, та погрожуючи водію, змусив відвезти його на вулицю Гвардійців-Широнінців.



Коли автомобіль зупинився, злодій вирвав у жінки з рук сумочку та наказав вийти з машини. Потім пересів на водійське місце та поїхав геть. Вже в іншому районі він зустрів на вулиці свою знайому. Доки фліртував з дівчиною, машина привернула увагу поліції. Правоохоронці поросили пред'явити документи. Зловмисник показав підроблений паспорт. Коли поліцейські попросили пройти з ними для перевірки, чоловік почав погрожувати їм пістолетом та втік.



Затримати втікача допомогла саме його знайома. На прохання слідчих, вона зателефонувала та призначила зустріч. Однак замість дівчини на зловмисника чекала поліція.



Під час розслідування з’ясувалося, що офіційно непрацюючий чоловік заробляв собі на життя нападами на жінок. Грабежі скоював у різних районах міста. Пильно слідкував за своїми жертвами, та, дочекавшись слушного моменту, зненацька підходив до жінок і зривав з них золоті прикраси. Як правило ланцюжки та сережки. За доведеними епізодами він викрав золота на загальну суму майже 30 тис грн.



Слід зазначити, що у лютому 2016 року чоловіка було засуджено Валківським районним судом Харківської області за крадіжку. Його покарали 80 годинами громадських робіт. Проте засуджений до них так і не приступив.



Довідково:



Чоловіка визнано винним у вчиненні розбою, грабежу, незаконному заволодінні транспортним засобом, погрозах вбивством працівникам правоохоронних органів, підробленні офіційного документа, використанні завідомо підробленого документа, ухилення від відбування покарання (ч. 1 ст. 187 , ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 389 КК України).



Наразі вирок суду не набув законної сили, оскільки триває час на апеляційне оскарження. На вимогу прокуратури зловмисник перебуває під вартою.



Прес-служба прокуратури Харківської області

