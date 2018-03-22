До выборов Президента Украины силовики Януковича хотят получить исключительные права

К старту избирательной кампании по выборам Президента Украины, соратники Виктора Януковича решили обеспечить себе господствующее положение на рынке охранных услуг. Украинская федерация профессионалов безопасности (УФПБ) – крупнейшее объединение частных охранных структур под руководством бывшего первого заместителя Главы государственной пенитенциарной службы, генерал-лейтенанта Сергея Сидоренко, в 2018 году поставила амбициозные цели: изменить действующий закон «Об охранной деятельности» на альтернативный «Про охрану лиц и имущества»; Принять государственную Концепцию развития охранного рынка и закрепить ее законом «О саморегулирующих организациях», а также законодательно закрепить за охранными организациями участие в поддержке публичной безопасности и общественном порядке и «защите прав и законных интересов плательщиков налогов».

Об этом говорится в статье « «Смотрящий» за безопасностью», опубликованной сегодня на сайте «From-ua»

Следует отметить, что с первого дня президент УФПБ Сергей Сидоренко не скрывал, что берется на законодательном уровне урегулировать вопрос использования огнестрельного оружия мобильными группами частной охраны и категорически отверг любое участие МВД в координации деятельности охранного рынка.

В 2018 году Федерация также намерена закрепить за собой право контроля над нормативной базой органов власти. В своих «Основных направлениях работы Федерации на 2018 год» УФПБ планирует ввести порядок, чтобы Кабинет Министров Украины, Государственная регуляторная служба, Антимонопольный комитет, «другие органы власти» немедленно информировали УФПБ о «попытках внесения изменений в нормативно-правовую базу, что регламентирует охранную деятельность».

Но и это еще не все, Федерация планирует разработать, а потом и контролировать соблюдение единых критериев «проведения мероприятий по борьбе из «недобросовестной» конкуренцией и демпингом цен», создать «единую базу данных автоматизации процессов информирования про актуальные тендеры и обмен информацией», и многое другое.

На практике, Федерация поставила перед собой четкие задачи: максимально усилить свое влияние на органы власти и законодательно закрепить свою монополию в сфере охраны не только частных и государственных предприятий, установить контроль за деятельностью бизнеса, а главное заполучить полномочия в охране общественного порядка.