Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Луценко: Российские военные причастны к действиям Савченко, это не сюрреализм

22.03.2018 10:35

Генеральный прокурор Юрий Луценко завил, что к передаче оружия депутату Надежде Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Об этом он заявил на заседании регламентного комитета, который рассматривает представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

"Следствию стало понятно, что речь идет не о бреде или больных фантазиях политиканов. Это вовсе не сюрреализм, это – живое, боевое оружие, которым планировалось уничтожить людей – как представителей власти, так и просто мирных жителей центра столицы", – заявил Луценко, комментируя заявления Савченко.

"Речь шла о ввозе террористического оружия "ДНР" для уничтожения конституционного строя Украины, создания хаоса и захвата власти", – подчеркнул он.
Генпрокурор отметил, что оружие перевезли офицеры ВСУ и предоставили на экспертизу СБУ, а затем доставили в Хмельницкий на хранение на складах "воинской части, которую заговорщики считали своими союзниками".

2 декабря 2017 года Надежда Савченко и Владимир Рубан прибыли в Хмельницкий.
"Испытывали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая легко пробивает броню и которая производится исключительно в "ДНР", – заявил Луценко.

У следствия также есть видеозапись "ключевой встречи":

"Под видеофиксацией Рубан, а затем Савченко изложили свои планы свержения конституционного строя путем проведения террористической атаки из минометов в центре правительственного квартала в Киеве, совершение теракта внутри Верховной Рады с использованием полученных от боевиков оружия и взрывчатых материалов Это видео сегодня будет продемонстрировано в зале ВР".

По словам Луценко, Савченко и Рубан согласовали необходимость приобретения дополнительного вооружения. "Во втором грузе привезли то, чего не хватало для минометов, введенных в первом грузе", – пояснил он.

"Это дало возможность точно зафиксировать место передачи оружия и причастных к этому лиц противника Украинского государства", – сказал Луценко.

"С 6 марта по 8 марта автомобиль Рубана, оборудованный видеонаблюдением СБУ, находился на оккупированной территории так называемой "ДНР", – рассказал генпрокурор.

Проехав КПВВ "Майорский" на грузовом "Мерседес-Спринтер" без прохождения надлежащего осмотра, Рубан доехал до "нулевого поста", где его встретил "Форд" боевиков, – и затем сел в автомобиль сопровождения, а на его место сел вооруженный мужчина.

В Донецке авто Рубана приехало к "Миндоходов", где его оставили на ночь, а утром автомобиль поехал к автобазе, где был загружен, в частности, минами 120 мм, стрелковым оружием, боеприпасами "с сокрытием их в мебели".
 
"У нас есть упаковочный лист одного из этих ящиков, на котором указана в/ч 08819, которой руководит Щедрый Николай Алексеевич, позывной "Наука" – полковник ВС РФ", – заявил Луценко.

По его словам, в 14:47 авто Рубана выехало из Донецка в Горловку, где был до 23:11 на "базе дислокации военной техники", а затем направился к Микитовке.

"На двух воинских частях, где загружалась оружие..., также есть командиры: подполковник Титов Роман Борисович, позывной "Алтаец ", ВС РФ; в Горловке в дислокации на Свердлова, 22, – полковник ВС РФ Бердников Алексей Николаевич, позывной "Меркурий", фамилия-прикрытие Ткаченко", – сказал Луценко.

"Таким образом, мы имеем факты, доказывающие участие Российской Федерации в качестве врага Украинского государства в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению теракта против высшего руководства государства, мирного населения украинской столицы с целью свержения конституционного строя", – подчеркнул генпрокурор.

ГПУ просит парламент дать согласие на привлечение уголовной ответственности задержание и арест, поскольку статьи, которые инкриминируют Савченко, предусматривают лишь арест.
 
Регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

За соответствующие решения депутаты 22 марта проголосовали единогласно.

Сначала депутаты поддержали представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности, потом единогласно проголосовали и за арест Савченко.

 Источник: Украинская правда

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...