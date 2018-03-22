влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении российского "Зенита" по итогам домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига" (1:1).
Болельщики российского клуба обвиняются в ряде нарушений: бросании предметов на поле, блокировке лестничных проходов, а также расистских выкриках с трибун.
Фанаты "Зенита" пели песню "Убили негра", когда темнокожий футболист "Лейпцига" Наби Кейта получил удар мячом в лицо и некоторое время лежал на газоне. Вердикт УЕФА станет известен 31 мая. Стоит отметить, что по итогам двух матчей в следующую стадию турнира прошел "Лейпциг". // ZN.ua
«Собиратель земель русских» более не признает национальных суверенитетов, считая все эти государства исконными территориями России. И вряд ли это можно трактовать...