УЕФА накажет российский клуб «Зенит» за песню «Убили негра» во время матча Лиги Европы

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении российского "Зенита" по итогам домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига" (1:1).

Болельщики российского клуба обвиняются в ряде нарушений: бросании предметов на поле, блокировке лестничных проходов, а также расистских выкриках с трибун.

Фанаты "Зенита" пели песню "Убили негра", когда темнокожий футболист "Лейпцига" Наби Кейта получил удар мячом в лицо и некоторое время лежал на газоне. Вердикт УЕФА станет известен 31 мая. Стоит отметить, что по итогам двух матчей в следующую стадию турнира прошел "Лейпциг". // ZN.ua